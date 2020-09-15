電影《新聞記者》去年6月在日本上映時，以毫不畏懼地揭開政治醜聞黑幕及極具衝擊性的劇情與表現方式，掀起日本網友瘋狂討論，並獲得第43屆日本奧斯卡最佳電影、男主角、女主角等多項大獎。Netflix宣布，預計將於2021年推出的《新聞記者》原創日劇，將以不同於電影版的方式，用更深入、刺激的角度探討現今社會問題，並由米倉涼子領銜演出。

米倉涼子將在劇中飾演於東都新聞工作的記者松田杏奈，被稱為「新聞業界的異類份子」的她，用自己的方式追求新聞的真相。而電影版導演藤井道人與原製作班底再度攜手操刀，全力打造令人衝擊的話題作品。

米倉涼子除了希望這部影集能成為「讓人衝擊的話題作品」之外，還表示：「這次飾演明知道貫徹自己的信念在現今社會中是很難做到的事、不斟酌情況、打破慣例及習慣向前突進的新聞記者松田杏奈。我會盡全力挑戰、希望能演出這位嶄新、堅強、專注向前並充滿魅力的女性！」

(中時 )