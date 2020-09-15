台北君悅酒店將從9月16日（三）中午12時起至11月6日（五）止舉辦線上旅展，館內蟬聯三年米其林推薦的「寶艾西餐廳」、以燒鵝著稱的「漂亮廣式海鮮餐廳」、超人氣無國界自助餐「凱菲屋」、和風美饌吃到飽的「彩日本料理」以及唯一具有戶外用餐空間的「CHEERS歡飲廊」等6間各有擅場的餐廳，加上信義區頂級奢華芳療的「Oasis Spa」都將祭出好康優惠，菲屋下午茶與彩日本料理限量買1送1的線上獨賣品項吸客，更有指定品項買10送1以及買15送1的特別回饋。

台北君悅酒店線上旅展促銷商品與內容包括：

．Cheers歡飲廊─哞哞牛晚間雙人套餐，原價1,716，特價980，約57折。

．Cheers歡飲廊─歡暢時光晚間雙人券，原價2,343，特價1,190，約51折）。

．雙自助餐超值通用優惠券（凱菲屋假日每人加價250），原價3,872元，特價2,690，約69折）。

．Ziga Zaga義大利餐廳─義式全家饗樂四人餐券（平假日均適用），原價7,640，特價3,990，約52折）。

．漂亮廣式海鮮餐廳─黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券（三天前預訂），原價7,260，特價4,600元、約63折。

．寶艾西餐廳─米其林推薦直火烙烤雙人分享餐（平假日適用），原價6,460，特價5,600元，約87折。

．Oasis Spa─125分鐘蝶舞瑰玉修護按摩體驗券，原價6,050元，特價2,980元，約49折，每人限購一張，假日加價300元。

(工商 )