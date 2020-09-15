賞楓、泡湯，一次搞定！搶攻秋冬旅宿商機，晶華國際酒店集團旗下第一個溫泉度假飯店-礁溪晶泉丰旅首度與武陵富野渡假村攜手合作，即日起至10月30日推出「楓紅戀湯泉買一送一」住宿專案，雙人房2晚只要8,999元，入住任一館即贈另館超值住宿券乙張。聯專案適用安心旅遊自由行旅客補助及振興三倍券，透過礁溪晶泉丰旅官網訂房，再享高鐵車票8折優惠。

礁溪晶泉丰旅為「楓紅戀湯泉買一送一」優惠住宿專案準備的房型，是每晚原定價10,000元的雅緻溫泉客房，獨家贈送則是武陵富野渡假村價值11,000元的貴賓套房一泊二食住宿券，原本要花費超過兩萬元的度假行程，現在只要送8,999元，等同打了3.8折，相當划算。

為貼心旅人，雙館所送出的住宿招待券可使用至2020年12月28日，讓假期安排多了更多的彈性。武陵富野貴賓套房招待券可享住宿一晚，含自助式早餐2客及晚餐2客，享用大眾SAP水療設施，高山音樂會、夜間觀星等活動，值得一提是，貴賓套房房型最多可再加住2人，加人另加價。貼心提醒賞楓季節住房率高，客人必須至少14天前訂房，且套房數量有限，訂完為止。

礁溪晶泉丰旅所位在宜蘭礁溪是台灣十大觀光小城之一，飯店位於市中心鬧中取靜的位置，距離礁溪火車站、湯圍溝溫泉公園僅5分鐘腳程，間間客房內均擁有專屬的半露天式景觀湯池，礁溪溫泉是台灣罕見的平地溫泉，屬於碳酸氫鈉泉，富含礦物質，浸泡後肌膚光滑柔細不黏膩，為極品美人湯泉。武陵農場的四季景緻皆有特色，深秋楓紅蔓延山巒，電影般的美景更是令人迷醉，為賞楓必衝的IG打卡熱點，武陵富野渡假村位於武陵農場制高點，四面群山環繞，沐浴大自然芬多精之中讓人心情放鬆。

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