前總統李登輝的告別禮拜預定19日在真理大學大禮拜堂舉行，總統府官網今(15)日發布「追思李前總統登輝先生專輯」，放上李登輝從小到老多張珍貴的照片，記錄李登輝98年的生命歷程。其中有一張照片十分引人注目，而這張照片是2016年李登輝在就職國宴上緊握蔡英文總統的手，並在蔡總統的耳邊低聲說話，足見二人情誼。

總統府以「李前總統登輝先生的生命之旅與臺灣民主之路」為題，發布的珍貴照片中，包括「成長學習歷程」、「開始公職生涯」、「啟動民主工程」、以及卸任總統後的「深化台灣民主」等四部分。

在「深化台灣民主」的部分，記錄了2000年到2020年間，李登輝卸任總統後的生活點滴，以及在活躍各方面活動的身影，包括李登輝卸任後的寓所，鴻禧山莊的一整面牆的書櫃、推動培育台灣和牛「源興牛」等。

在「深化台灣民主」的照片專輯中，最引人注目的，是2016年5月20日李登輝出席蔡英文總統的就職國宴時，緊握住她的手，並在耳邊低聲說話，足見兩人之間的情誼十分深厚。

(中時新聞網)