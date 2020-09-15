高雄市大社區驚傳兇殺命案！仁武分局15日下午15時40分接獲民眾報案，稱1名男子倒臥在大社區文明路的一處空地，警方到場時，發現該男子脖子有刀傷，已無生命跡象，隨即封鎖現場進行調查，目前警方已經調閱監視器捕獲凶手，詳細案情仁武分局稍晚將會召開記者會公開說明。

仁武分局警方表示，64歲的李姓死者從事建築工程事業包商，身上有多處刀傷，頸部刀傷應是致命傷，死者家屬並沒有聽說李男與他人有任何工程或債務糾紛。

(中時 )