高雄大社凶殺案偵破 仁武分局稍晚對外說明 20:102020/09/15 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大社凶殺案偵破，仁武分局稍晚對外說明。(洪浩軒翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大社區驚傳兇殺命案！仁武分局15日下午15時40分接獲民眾報案，稱1名男子倒臥在大社區文明路的一處空地，警方到場時，發現該男子脖子有刀傷，已無生命跡象，隨即封鎖現場進行調查，目前警方已經調閱監視器捕獲凶手，詳細案情仁武分局稍晚將會召開記者會公開說明。 仁武分局警方表示，64歲的李姓死者從事建築工程事業包商，身上有多處刀傷，頸部刀傷應是致命傷，死者家屬並沒有聽說李男與他人有任何工程或債務糾紛。 (中時 ) #分局 #仁武分局 #警方 #刀傷 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》汽車停車格一夕變機車停車格 民眾冤被開罰單 17:352020/09/15 生活 高雄大社驚傳兇殺案 64歲男子脖子遭割當場身亡 18:002020/09/15 社會 阿公攜孫訪友 險釀驚魂記 12:362020/09/14 社會 疫情期間警方貼心問候 美籍男讚台灣是最安全的地方 17:402020/09/15 生活 掃毒不間斷 新莊警召開「無毒校園」治安會報 19:412020/09/15 政治 警方取締酒駕無差別 「甘苦人」也一視同仁 09:472020/09/15 社會 大里財務糾紛變鬥毆 警方快打迅速弭平 14:562020/09/15 社會 南庄蓬萊村村長攜手派出所助弱勢 處處有愛心 16:192020/09/15 生活 酒駕又闖紅燈害姨甥1死2重傷 網再曝「他5分前曾肇逃」 檢方聲請羈押 17:552020/09/14 社會 假投資真吸金 5年狂削27億 擁跑車名錶主嫌遭訴 16:062020/09/14 社會 社會熱門新聞 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 老翁煞到馬尾正妹 她慘被軟禁12小時淪全裸性奴 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。