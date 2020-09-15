瑞典流行服飾品牌H&M周二公布迄8月底止第三季度財報，稅前獲利20億瑞典克朗（約2.28億美元）優於外界預估3.96億克朗，也扭轉第二季度虧損64.8億克朗的局面。主要是新款服飾受歡迎、快速應變疫情和強力控制成本等推升獲利。

(工商 )