H＆M Q3稅前獲利優預期 揮別Q2大虧局面 20:032020/09/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典流行服飾品牌H&M周二公布迄8月底止第三季度財報，稅前獲利20億瑞典克朗（約2.28億美元）優於外界預估3.96億克朗，也扭轉第二季度虧損64.8億克朗的局面。主要是新款服飾受歡迎、快速應變疫情和強力控制成本等推升獲利。 (工商 ) #H&M 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建商四強聯手 推南港百億大案 04:102020/09/15 產業．科技 元山科技2大利多 全年樂觀可期 17:012020/09/15 財經 大亞前七月獲利 創17年新高 04:102020/09/15 證券．權證 中大攜手荷蘭企業 成立聯合研發中心 04:102020/09/15 產業特刊 OIU大萎縮 前七月保費只剩1／3 04:102020/09/15 財經要聞 新iPhone釋單 日月光投控、精材大補 04:102020/09/15 證券．權證 除了疫苗都賺不到錢！ 前債券天王曝散戶只剩一條路 20:252020/09/15 財經 民眾、消防聯手 鬼門關前搶救病患成功 14:032020/09/15 社會 一個月賺贏過去三年 圓展前8月EPS達4.31元 19:112020/09/15 財經 想要大肌肌必備！盤點網路最夯十大即食雞胸肉品牌 11:182020/09/15 美食 財經熱門新聞 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 華為晶片斷貨令生效 供應鏈曝B計畫慘況：真的無路可走 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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