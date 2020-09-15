英國迄7月底止三個月失業率上升至4.1％ 20:042020/09/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 按照迄每月底止三個月期計算的失業率，英國7月上升至4.1％符合市場預期，3月以來一直維持在3.9％不變。 雖然這是英國從3月開始採取封閉防疫措施以來失業率首次上升，但政府因疫情推出就業補助金，使失業人數並未大幅增加。 (工商 ) #英國失業率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月經常性薪資42K 年增1.26％近四年同月最低 04:102020/09/15 財經要聞 連串收購帶動美股勁揚 台積電ADR漲2.1％ 09:092020/09/15 財經 7月薪資年增1.26％ 上班族無感 04:102020/09/15 財經焦點 全球央行穩匯率 大買美元是常態 04:102020/09/15 財經要聞 對市場面暫持觀望 金融BEI指數 8月下滑 04:102020/09/15 金融．稅務 一個月賺贏過去三年 圓展前8月EPS達4.31元 19:112020/09/15 財經 大亞前七月獲利 創17年新高 04:102020/09/15 證券．權證 三大行庫不動產放款 續燒 04:102020/09/15 金融．稅務 9月開學季到 悠遊卡瞄準學生族群送上消費好康 14:262020/09/15 科技 英國翻船拉歐盟下水 04:102020/09/15 時論廣場 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 除了疫苗都賺不到錢！ 前債券天王曝散戶只剩一條路 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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