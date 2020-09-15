按照迄每月底止三個月期計算的失業率，英國7月上升至4.1％符合市場預期，3月以來一直維持在3.9％不變。

雖然這是英國從3月開始採取封閉防疫措施以來失業率首次上升，但政府因疫情推出就業補助金，使失業人數並未大幅增加。

(工商 )