于文文繼《體面》、《尚未界定》暴紅後，睽違兩年發行第三部專輯《于文文 三部曲》，首波主打歌〈白衣少年〉，是她回歸初心以自己的故事作為出發寫下的歌曲。她表示，聽到這首歌，會想到心中嚮往自由的自己。「雖然現在可能因為工作的關係沒有辦法完全放飛自我的那種，但聽到這首歌 還是可以讓我想到對未來充滿希望的自由感、幸福感，和嚮往的生活狀態。這也是這首歌我希望傳遞給大家的一個狀態。」

于文文回想剛出道的自己，每天都在路演、跑校園、快閃，雖然很辛苦 但這些努力都沒有白費，也為之後更大的舞台奠定了基礎。想對之前的自己說「謝謝你的堅持」。未來希望自己不忘初心 繼續努力往前走吧！

而被問到出道印象深刻的小故事，她回憶出道初期，有很小的小朋友跟著她到處巡演，舉著自己手工做的名牌，「看到他們就像看到小時候的自己，給了我很多前行的動力，希望自己可以越來越好，不讓他們失望。」

(中時 )