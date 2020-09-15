馬丁女友牛奶兒身材火辣。(取自牛奶兒IG)

《2分之一強》固定班底馬丁在今年七夕拋震撼彈，宣布與結婚8年妻子兼經紀人Shanon已決定離婚10個月，隨後馬丁也爆出有新歡，竟然就是擁有F奶火辣身材的「珍奶姊妹花」成員牛奶兒，離婚原因眾說紛紜。現在更有人扒出馬丁昔日上節目片段，親口述說不滿前妻的4大原因，被認為這或許就是馬丁離婚導火線。

瑞典籍男星馬丁，過去曾在節目上透露不滿前妻的原因，第一是前妻常常教育兒子安東見到人就要打招呼要有禮貌，某次有個老奶奶過來要摸安東，嚇得安東直喊「不要過來」，惹來老婆一陣碎念，要他「不要太兇、要有禮貌」。

再來則是Shanon會在兒子睡前唱童謠時，都會選擇一些可怕的兒歌，像是虎姑婆等等，讓馬丁相當不解。馬丁還抱怨前妻有潔癖，她都會告訴安東手不要亂摸東西，某次一家人回瑞典到公園玩，當時有個很高的溜滑梯，大家都是手腳並用爬上去，只有安東是用走的走上去，甚至某次跌倒還是用手肘去擋，就怕被媽媽罵。最後則是某次安東因為被蚊蟲叮咬到發燒去看診，沒想到高燒還是不退，前妻就在短短24小時之內帶安東到3家醫院，讓馬丁感覺傻眼。

而馬丁宣布離婚不久後，也爆出已交新女友，竟然就是身材火辣的網紅牛奶兒。不過牛奶兒對此態度低調，僅回應：「家人最重要，不要被朋友模糊焦點了，謝謝」。

(中時新聞網)