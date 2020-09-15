基本跳繩大家都會跳 但是「花式跳繩」可就不是人人都會了吧😎 沒想到還能用蠟筆小新屁股走路的招數跳跳繩？！ 快來看連志明編都五體投地的 #花式跳繩 麻努能否順利通過挑戰！！

基隆市中正國中民俗體育班，發展台灣民俗技藝扯鈴、陀螺和跳繩，其中跳繩隊更有40年歷史，還融入花式技巧，項目從個人到多人的團隊配合都有。精彩絕倫的跳繩表演曾在2017年體育表演會上，讓觀眾大開眼界，睽違3年，中正國中將以全新編排的跳繩演出，再次跳進小巨蛋。

指導老師吳劭文從前就是中正國中跳繩隊的學生，畢業後回母校教導學弟妹。他認為相較有些社團將花式跳繩融入體操，中正國中跳繩隊更注重保留民俗運動精神。「我們跳繩隊特色是不太玩英雄主義，所以我們很重視團體，所有動作最後都會走向團體。」吳劭文強調他們學生的優點就是懂得如何團隊合作，跳繩的群體性非常強，一個人失誤，整個動作就會停擺，所以孩子們互相合作、互助包容，那個力道是很強烈的。

跳繩女生隊隊長楊茵帆說，一天要練習4、5節課，周末假日也會到校練習，雖然辛苦但動作練起來後，覺得一切辛苦都很值得。「大家都要訓練出默契，也學會跟同學溝通、團隊合作。」

男生隊的隊長蕭丞竣，3年前曾在小巨蛋觀看哥哥的跳繩演出，他因此下定決心跟隨哥哥的腳步，加入中正國中跳繩隊，今年他也要跳上小巨蛋的舞台。「我向哥哥請教，他說上台前會很緊張，但開始表演後只要好好喊拍、認真跳，就不會有問題。」

本次體表會演出，將搭配俯拍視角，以及LED地屏螢幕，吳劭文讓學生自由發想表演該如何呈現，提出意見、共同構思表演內容。蕭丞竣說: 「這次有一個橋段，我們會站成十字的形狀，一起跑位轉圈，這是我們之前表演都沒嘗試過、全新的動作。」

準備體表會將近大半年的時間，學生幾乎沒有太多休假，同時還要兼顧課業，家長們也都全力配合，吳劭文希望他們的表演能對觀眾負責，他說：「跳繩不只是各項目的基礎運動，它一定有讓人賞心悅目、驚為天人的地方。也期待和這些新科技的結合，能給我們更多新的啟發，往後能在跳繩上有更多新的想法。」

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )