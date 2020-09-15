健身器材大廠-力山（1515）在國際客戶代工大單持續湧入下，目前訂單滿手、產能供不應求，今（15）日公告指出，因應未來的營運需求，擬購置台中市大里區塗城路土地1,672.09坪、建物725.67坪，交易總金額預估在3.2億元以內，為進一步擴廠預做準備。

力山指出，目前正在規劃中的大里新廠，五層樓總營業面積千坪，原本預計第四季動工，由於內部規劃設計正在申請變更案，因此動工期程還不確定，未來將專攻健身器材與木工機具。由於在手訂單爆滿，力山擔心新廠產能仍然供不應求，因此再度購地為未來擴廠做好準備。

力山前八月合併營收55.08億元、年增10.57％，創歷史同期新高。法人表示，因Peloton客戶公布新型電動跑步機（俗稱小電跑）售價，將正式開賣，可望帶動力山9月至第四季營運表現。

力山替Peloton客戶生產健身器材生產線，共規劃12條，包括飛輪健身車、小電跑，及大電跑，各4條產線；力山也為全球前十大商用健身器材廠如Life、Technogym、Precor、True及Freemotion等國際大廠代工生產健身器材，包括電動跑步機、橢圓機，及樓梯機等產品。

力山上半年健身機與電動工具機營收占比，分別為75％及25％。其中，電動工具機四條生產線，7月因訂單量大，採二班生產因應，8月下旬改採一班生產，依往年經驗，力山電動工具機10月將進入出貨高峰。

(工商 )