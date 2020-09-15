股神巴菲特也有入股的美國雲端服務商Snowflake周一向主管機關報備資料，要把計劃本周發行IPO的定價，從上周二提出的75到85美元區間，大幅調高約三成至100到110美元區間。新定價讓其估值上升至277億美元到305億美元之間。

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