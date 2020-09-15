Snowflake大幅調高IPO定價約30％ 20:102020/09/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股神巴菲特也有入股的美國雲端服務商Snowflake周一向主管機關報備資料，要把計劃本周發行IPO的定價，從上周二提出的75到85美元區間，大幅調高約三成至100到110美元區間。新定價讓其估值上升至277億美元到305億美元之間。 (工商 ) #Snowflake #股神巴菲特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 窗廉大王億豐8月營收亮眼 早盤大漲5% 09:552020/09/15 財經 《國際油價》需求下調 原油期貨微跌 09:432020/09/15 財經 瞄準宅經濟 膳魔師首推「迷霧綠」新品 19:552020/09/15 財經 囤蒜40噸 元長農會理事長遭約談 04:102020/09/15 社會新聞 韓IPO投資熱破150兆 防彈少年團公司10月進場 10:162020/09/15 財經 衛福部明年育兒津貼加碼 加倍每月發5000 20:282020/09/15 生活 衛福部正式公告 國產口罩需標示MD、Made In Taiwan新規17日上路 16:482020/09/15 生活 Dyson無線吸塵器 輕巧減重3成 04:102020/09/15 時尚消費 《金融》股匯雙響炮 台幣29.4守不住 16:312020/09/15 財經 《半導體》外資看好轉單、漲價 聯電目標價UP 11:422020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 華為晶片斷貨令生效 供應鏈曝B計畫慘況：真的無路可走 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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