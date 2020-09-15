谷歌母公司Alphabet執行長皮查說，計劃到2030年時讓谷歌數據中心和辦公室，所使用電力全部來自再生能源。但他沒有透露要花多少錢才能達成這目標。去年谷歌全球每小時的用電量，61％來自風力、太陽能和其他再生能源。

(工商 )