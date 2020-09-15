谷歌擬2030年電力使用全來自再生能源 20:112020/09/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌母公司Alphabet執行長皮查說，計劃到2030年時讓谷歌數據中心和辦公室，所使用電力全部來自再生能源。但他沒有透露要花多少錢才能達成這目標。去年谷歌全球每小時的用電量，61％來自風力、太陽能和其他再生能源。 (工商 ) #谷歌 #再生能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經典老建築再現工作營 賦予老屋新生命 18:152020/09/15 寶島 谷歌目標2030年全面採無碳電力 14:482020/09/15 財經 中大攜手荷蘭企業 成立聯合研發中心 04:102020/09/15 產業特刊 Fintech季節到了 連場好戲接棒 17:412020/09/15 財經 線上學習、在家工作 匯豐升評NB三雄 04:102020/09/15 證券．權證 勤達公司口罩陸製混馬來西亞製 檢調查扣6萬片口罩 11:162020/09/15 社會 中租 大埔美太陽能電廠啟用 04:102020/09/15 金融．稅務 互聯網不再無國界 04:102020/09/15 論壇廣場 Yahoo奇摩股市App改版 行動看盤輕鬆抓準熱門股 14:402020/09/15 科技 《基金》後疫投資 聚焦亞洲科技、能源相關基金 10:342020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 除了疫苗都賺不到錢！ 前債券天王曝散戶只剩一條路 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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