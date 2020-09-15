郭雪芙近期忙宣傳新戲《因為我喜歡你》，15日舉辦首映會，男主角汪東城因工作在身，無法親自到場參與，以VCR現身，讓郭雪芙笑喊：「我就是男主角啊！我的女主角呢？怎麼都不出現？」

郭雪芙劇中飾演跆拳道高手，時常反過來「美救英雄」，她提到角色有點悶又悲，更變成什麼都靠自己的臭臉「面癱女」，看片段時郭雪芙想起辛苦拍攝過程，一度感傷落淚，她說還好有愛講冷笑話的汪東城，「拍攝當下笑不出來，現在看起來覺得還蠻好笑的」。

《因為我喜歡你》15日舉辦首映會。（八大提供）

郭雪芙透露，劇中印象深刻的一場戲是，很努力、卻無法獲得母親郎祖筠的諒解，和郎祖筠對戲時也很能感受到媽媽的威嚴；此外她和羅北安繼9年前《真愛找麻煩》後再次合作，9年的轉變，讓羅北安讚郭雪芙「她已經是個成熟的演員」。

因《想見你》竄紅的顏毓麟，這回飾演汪東城的好友兼工作夥伴、也是同事心中的暖男，和在《想見你》的變態醫生完全不同。顏毓麟爆料汪東城人很好，完全沒有前輩的架子，拍戲空檔會跟他聊模型、COSPLAY，倒是一開始很怕雪芙，顏毓麟說「我有試圖想跟雪芙打破僵局」，郭雪芙馬上說「但我應該是句點王」，直說戲拍完，卸下劇中角色的心境才笑得出來。

新加坡視帝陳泂江和張本渝劇中共譜姊弟戀，張本渝讚陳泂江是暖男，「第一場戲在棒球場的戲，因為平常沒有在打棒球，所以我就磨破了手，沒想到他立刻拿了OK繃來幫我包紮，但當時還不熟，就覺得這個人真好」。《因為我喜歡你》19日起每週六晚間10點在台視、每週日晚間8點在八大戲劇台播出，線上影音平台則在愛奇藝、LINE TV、meWATCH、NETFLIX、Rakuten VIKI全球同步收看。

《因為我喜歡你》15日舉辦首映會，左起為顏毓麟、郭雪芙、簡劭峰。（八大提供）

《因為我喜歡你》15日舉辦首映會，左起為陳禕倫、郭雪芙、席惟倫、楊孟霖。（八大提供）

《因為我喜歡你》15日舉辦首映會，左起為張本渝、羅北安、郭雪芙。（八大提供）

(中時 )