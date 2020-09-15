美國川普政府突然決定讓駐華大使布蘭斯塔德於10月退休，引發各方揣測。大陸學者分析認為，美中關係緊張加劇，美方此舉可能是變相把對大陸外交關係降級。不過美媒引述愛荷華州聯邦參議員恩斯特的話表示，川普在電話裡告訴他，「布蘭斯塔德將從中國回來，因為他想助選」。而布蘭斯塔德的兒子艾里克則早已投入川普競選陣營，協助川普競選活動。

美媒《福斯新聞》(FoxNews)報導說，布蘭斯塔德大使的卸任是為了回美國參加川普總統連任的助選活動，「預期他會利用回到美國的機會幫助川普總統贏得2020大選」。

《美國之音》說，川普對外暗示，布蘭斯塔德將在他的競選活動的最後階段發揮作用。愛荷華州聯邦參議員恩斯特(Joni Kay Ernst)在社交媒體上表示，川普在電話上告訴她，「艾里克(布蘭斯塔德大使的兒子)的父親將從中國歸來，因為他想為他助選。」艾里克．布蘭斯塔德在此之前已投入川普陣營的競選活動。

中美緊張關係持續升高，已讓全世界主要國家心情驚惶不定，尤其是影響最大的北京。美方未正式說明布蘭斯塔德離任的原因，也未透露接任人選，因而引起不少猜測。大陸學者分析，美國讓布蘭斯塔德退休或許是另類的「召回」大使，未來可能會變相地把外交關係降至「代辦級」，也估計美國大選前不會任命新大使赴北京。

倒是大陸《環球時報》總編輯胡錫進分析較為準確，他在微博發文表示，布蘭斯塔德的卸任可能是不想當作毀壞美中關係的替罪羊，但更不排除是為返回愛荷華州為川普岌岌可危的選情固票。

美國國務院一位不願透露姓名的高級官員告訴《美國之音》，「中國政府在很多方面把路都堵絕了，實際上中國對美國在華外交的存在它已經限制了很多，所以，(布蘭斯塔德)大使待不待在那裡基本上已經無所謂了。」

他說，「美中之間問題很多，關係不好原因非常清楚，中國政府是否願意去改變這些問題，這是脫鉤不脫鉤的一個很關鍵因素。所以說，這跟一個大使來或去沒有什麼必然的聯繫。」

(中時新聞網)