為鼓勵更多民眾參與山林活動以建立多元的運動型態，並宣導親近山林與正確的登山觀念，教育部體育署結合國民體育日，在109年9月9日起到109年10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，共邀登山夥伴發起一系列實體、線上登山活動，號召全民走出戶外，享受台灣山林之美好。

為鼓勵更多民眾參與山林活動以建立多元的運動型態，並宣導親近山林與正確的登山觀念，教育部體育署結合國民體育日，在109年9月9日起到109年10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，共邀登山夥伴發起一系列實體、線上登山活動，號召全民走出戶外，享受台灣山林之美好。

今年體育署繼承傳統，以農曆9月9日的前一個周末訂為全國登山日(10月17日)，邀請中華民國山岳協會、中華民國健行登山會及健行筆記等團體共同於北部(福州山、中埔山、富陽生態公園)、中部(八卦山)同步辦理全國登山日主場活動；各團體也串聯各縣市登山社團，在活動期間辦理超過200場在地登山、健行活動。

此外，更透過趣味線上主題活動方式，以團體淨山、百大精選步道、小百岳收集、脊梁山脈旅遊年路線響應等主題，共邀民眾自由選擇自主登山活動，完成主題指定動作並上傳，就有機會抽取總價值超過100萬元的各項好禮。

更特別的是，109年全國登山日響應行政院國家山林開放政策，特別邀請中華民國山難救助協會與健行筆記，針對提升登山安全知能與觀念、戶外實體健行、路線判讀等等主題，設計了一系列共14場兼具知識與娛樂的主題講座，且因應今年疫情發展，除有實體課程外，另部分講座同時進行線上直播，邀請大家一起來學習，共同做個為自己安全負責的優良登山客。

今日全國登山日啟動記者會現場，也特別邀請到熱愛運動的最萌女神李佳穎出席，李佳穎時常在社群網站上分享從事戶外運動的日常，而對於登山健行運動她有滿腔的熱情，也曾經攻頂過台灣百岳，如南湖大山及雪山等，今日在現場更和大家分享她爬山前的準備及攻頂的相關經驗，一同推廣登山運動的樂趣，邀請民眾享受大自然的山林魅力。

(中時 )