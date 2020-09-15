央視主持人李紅「求和說」引發爭議，國民黨已取消出團，對於國台辦有提供道歉講稿給李紅一事，國民黨大陸事務部主任左正東嚴正澄清，「從來沒收到李紅的書面道歉」，國民黨說，關於媒體報導黨中央收到道歉函等事，不僅無益於正常交流，且對國民黨聲譽恐已造成負面影響。

國民黨表示，在國民黨宣布不以政黨形式參加本月舉行的海峽論壇後，有些媒體報導國民黨為何改變決策，甚至提及內部會議參與人員名單、國民黨中央收到對岸人士道歉函等事，其中有諸多未具名人士的不實發言，不僅無益於正常的兩岸民間交流，且對國民黨聲譽恐已造成負面影響。

國民黨強調，期盼日後有關國民黨交涉海峽論壇事宜及後續處理情形，各方悉以國民黨發言系統及業務相關單位的說法為準。國民黨大陸事務部主任左正東指出，「我從來沒收到李紅女士的書面道歉，關於書面道歉的相關報導，都不是事實」。

(中時 )