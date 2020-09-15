白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖15日出席第55屆電視金鐘獎分段主持人記者會，兩對八點檔天王、天后原本隸屬不同電視台三立與民視，這次破天荒攜手主持，完整傳達本屆精神「對手」。4人私下無交集，期待典禮擦出新火花，Gino笑稱他們4人，剛好與另外4位主持人成良性競爭，「冠霖哥對手是曾國城，我是盧廣仲，莞婷是Lulu，家綺則是炎亞綸。」曾莞婷爆料，除了陳冠霖，他們3個台語都很破，典禮或許會有意外「笑」果。

白家綺懷第4胎水腫嚴重，雖然孕吐、脹氣等孕期反應強烈，但她卻覺得這是難忘經驗，「跟寶寶一起，算是成就解鎖」。她近日因染髮被粉絲提醒孕婦須知，是否擔心當天腳上高跟鞋引發討論，她笑稱粉絲提醒也是一種愛的表現，「在台上時間較長，高度我們會做些調整」。至於服裝尺度，她笑說：「大家不用擔心，我們也懂事，一定空前又空後，但這次還有個任務，就是展現一個母親的美麗，可以展現肚子線條。」她坦言連主持搭檔胡瓜都擔心她的身體狀況，但也為她主持金鐘感到開心。

白家綺（右）、曾莞婷兩位女神同框。（三立提供）

而曾莞婷今年因疫情延遲3檔戲、1舞台劇，損失7位數，但她認為有得亦有失，反而意外開了飲料店，下個月還打算開第2間分店。對於這次接下金鐘典禮主持，她認為八點檔演員的隨機應變能力很強，臨場反應不需要太過擔心。

(中時 )