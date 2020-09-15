日前有民眾上網po文在知名地方社團「我是板橋人」表示，他的外婆陳姓老婦當日上午11時從家中外出散步後即未返家，因陳姓老婦罹患失智症，家人擔心她的安危，便前往轄區埔墘派出所報案，受理員警當日晚間下班途中細心發現陳婦獨自坐在路旁，隨即通知家屬來將她帶回，也讓擔心整天的家人終於能放心。

警方表示，當日受理警員謝承穎除依規定登錄系統公開協尋外，也牢記家屬提供照片中老婦人的臉龐，當日晚間11時許下班騎車行經板橋四川路時，看見路旁有一名老婦人獨自坐於路旁，因為當時路上人煙稀少，擔心她需要協助，便迴轉前往查看，一看之下，竟是上午受理的失蹤陳姓老婦本人，現場查看老婦人身上無外傷，精神狀況也正常，便趕緊載返派出所並通知她的家屬前來將她帶回家，讓這場走失驚魂記平安落幕。

海山警分局長林温柔呼籲，臺灣目前已步向高齡化社會，而老人失智則是高齡化社會常有的現象之一，民眾家中若有失智老人，家屬應多注意自家年邁長者的動向，以免因為一時的疏忽，造成失智老人失蹤的憾事發生，讓大家一同守護長者出外安全。

(中時 )