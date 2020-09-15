台灣交通事故每天不斷發生，不少民眾都認為買車最好選亮色車比較不會被撞，而經過國內學者分析資料後發現，暗淡色系、黑色系的車輛交通事故的風險比白色系、黃色系以及亮色系的車輛來的高，符合大眾的想法；不過，這當中卻以黃色車輛居冠，推測是計程車所造成。

根據聯合新聞網報導，中央警察大學交通學系教授曾平毅及其研究學生連瑋鑫蒐集了105年、106年的所有道路交通事故進行分析研究，研究先是將車輛分為5大類，包括：白色、明亮色、暗淡色、黑色以及黃色等，從交通事故分析出前五名事故車輛顏色比例，黃色車輛兩年平均22.47%居冠、其次是黑色20.04%，再來分別是白色、銀色以及灰色，這5種顏色占整體事故資料87%。

然而，研究推測，會有這樣的數據結果應該是因為黃色車輛中，計程車占比較高，行駛的里程也比其他自小客車高。但值得一提的是，發生事故的黃色車輛中，男性當事人比例遠大於女性，除了黃色車輛多為計程車駕駛人外，發生事故時，男性駕駛黑色車的比例高於其他顏色；而女性則相反，發生事故時駕駛黑色車輛的比例低於其他顏色。

研究也指出，若是受到雨天、光線昏暗等因素影響，明亮色系的車其事故風險會相對降低，黑色車的事故風險會提高。

(中時新聞網)