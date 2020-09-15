北市一位65歲的簡姓男子在今年5月時在路上巧遇一位年輕正妹小采（化名），被其美貌所吸引而上前搭訕，過程中簡男發現有機可乘，便強帶小采一起返回自己的住處，甚至將她軟禁在房內將近12小時，還逼迫她全裸，期間2次性侵得逞。簡男被警察逮捕後依妨害性自主罪名送辦。

據警方調查，簡姓男子在一間工廠任職，於今年5月份外出時意外在路上遇見綁著馬尾的小采，簡男深深地被小采漂亮的外型所吸引，因此上前攀談，但卻不斷地被小采以「不知道」、「沒有」等語回覆。簡男因此覺得小采可能患有智能障礙或有精神疾病，便強拐小采一起坐捷運返回家中。

而簡男帶著小采回到住處後便大伸狼爪，不僅將她的衣服全扒光後硬上，她甚至不准小采把衣物穿上，出門吃完飯返家時，又再次性侵她，期間小采被困在簡男家中將近12小時，不只被軟禁外還被當成洩慾工具。小采的親人一直等不到她回家，報警求援，警方調閱監視器迅速將她救出，並將簡男逮捕到案。

據了解，警方攻堅簡男家中時，小采一絲不掛的被囚禁在房內。簡男於偵訊時則表示，雙方是合意性交，絕對沒有拐騙，但卻被警方用監視器畫面打臉。警訊後，依妨害性自主將其送辦。

(中時新聞網)