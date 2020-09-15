新冠疫情衝擊全球經濟，根據前「債券天王」比爾.葛洛斯（Bill Gross）最新發布的投資前景，他表示，當前除了新冠疫苗以外，幾乎在世界任何地方幾乎都不會賺到錢，並指出隨著美國財政刺激措施正在減弱，同時紓困把美國股市指數推升得比全球股市還高，投資者應該開始對以前迴避的領域進行防禦，這些領域包括菸草、銀行，甚至是在歐洲交易所上市的外國企業。

美通社報導，前「債券天王」葛洛斯在日前發布的投資前景中指出，投資人現在應該採取防禦的方式，投資菸草、銀行，或在歐洲交易所上市的外國企業，因為歐洲交易所上市的外國企業並未因夢想回到正常的經濟繁榮而飛漲，甚至降低利率。

葛洛斯表示，對於股票而言，根據古老但常識性的收益或股利折價模型，這種差異可以幫助解釋，在所有其他條件相同的情況下，歐洲與美國股票至少有20％至30％的績效差異。唯一的答案，就是美國的財政刺激措施比多數歐洲國家都大，因此但全球股市指數富時（FTSE），DAX和CAC 40指數平均下跌5％至15％，而納斯達克和標準普爾500指數等美國主要指數能上漲5％至25％。

葛洛斯指出，即使不是全部，美國的財政刺激措施也都結束了。預計要繼續推動未來幾年的經濟發展需要更多資金，將導致美國的赤字將達到4兆、5兆或6兆，而要把赤字減少到3或2兆美元，則需要私人經濟每年實質增長6%至7%支持。因此若要繼續推動經濟增長，實際利率將繼續降低，5年期美國抗通膨債券殖利率（TIPS）將下降180個基點，然後降至230個基點，美國的量化寬鬆規模將會變得令人無法接受。

最後，他認為，在未來幾年內，全球經濟因新冠疫情所造成的影響，都無法輕易消除。

(中時新聞網)