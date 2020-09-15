「2020年喜憨兒劇樂團年度公演活動─國王與魔豆」即將於10月登場，聯邦銀行連續七年愛心不間斷，宣布認購千張公演門票及餐盒，同時透過該行官方社群平台，推出「支持喜憨兒工作訓練計畫！你分享我捐款」，捐款金額將提供喜憨兒「丙級考照計畫」專案使用。

聯邦文教基金會執行長暨聯邦銀行經理高怡君表示，希望透過社群力量與每個分享，讓更多人認識喜憨兒背後努力的故事，力挺憨兒自立生活，提升就業能力，讓他們能夠融入社會環境。今年捐助計畫包括認捐喜憨兒劇樂團公演門票以及工作訓練計畫，除培養喜憨兒的肢體延展與演出訓練，並支持推動專屬喜憨兒的「丙級考照計畫」，透過考取證照的方式，讓憨兒們也能擁有國家認可能力，增加就業機會。

2020年喜憨兒劇樂團年度公演，分別為10月31日高雄場文化中心、12月3日台北場，該行持續認捐高雄及台北場次共1,000張公演門票，另認購2,500份喜憨兒手作點心餐盒，提供給現場參與的貴賓與志工朋友。高怡君指出，為照顧關懷更多經濟弱勢的家庭與孩子，該基金會去年起特別成立「我們益起幸福吧」募資捐款平台，期透過募心募愛，將正向力量落實於生活中。

喜憨兒基金會執行董事蘇國禎說，2020年喜憨兒劇樂團年度公演劇碼「國王與魔豆」，發想來自「國王與魔豆」同名繪本，也是憨兒演員首次挑戰魔幻戲劇。結合影像與動作設計，讓憨兒感覺真的飛起來。服裝設計運用色彩以及線條，也巧妙地讓群戲演員快速變成蟑螂、蜈蚣以及魔豆。相信今年的公演，一定會帶給觀眾充滿驚奇、魔幻華麗、耳目一新的看戲享受，一起為憨兒的努力喝采。

(工商 )