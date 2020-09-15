美元走軟 白金觸抵近1個月新高 20:322020/09/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走軟加上聯準會本周集會料釋出加強寬鬆訊號，貴金屬價格齊揚，白金15日上漲0.6％來到每盎司960.03美元，早盤曾觸及968美元，創8月18日來的近1個月新高。倫敦現貨金價周二早盤攀上每盎司1,968.8美元，是9月2日來的近2周高點。空前貨幣寬鬆措施及低利環境，助金價今年來勁漲29.5％，突破2,000美元創歷史新高。 (工商 ) #美元 #金價 #白金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里擬砸30億美元 入股Grab 04:102020/09/15 全球財經 台幣升破29.5元 創近2年半新高 04:102020/09/15 財經焦點 人幣升穿6.78 收漲460點 17:592020/09/15 財經 人民幣飆漲 刷新2019年5月以來新高 17:042020/09/15 兩岸 《韓股》美股大漲＋陸經濟報喜 韓股創逾兩年新高 16:312020/09/15 財經 《商情》運價回神 BDI指數反彈逾1％ 09:432020/09/15 財經 央行又出招 新台幣強漲1.06角至二年半新高 17:002020/09/15 財經 《商情》強勁出口 大豆期貨續揚 10:342020/09/15 財經 《美股掃瞄》道瓊指數大漲逾300點 那斯達克強彈近2％ 08:352020/09/15 財經 江湖走跳功夫要有 國家技能周17日登場 19:012020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 華為晶片斷貨令生效 供應鏈曝B計畫慘況：真的無路可走 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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