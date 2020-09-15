美元走軟加上聯準會本周集會料釋出加強寬鬆訊號，貴金屬價格齊揚，白金15日上漲0.6％來到每盎司960.03美元，早盤曾觸及968美元，創8月18日來的近1個月新高。倫敦現貨金價周二早盤攀上每盎司1,968.8美元，是9月2日來的近2周高點。空前貨幣寬鬆措施及低利環境，助金價今年來勁漲29.5％，突破2,000美元創歷史新高。

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