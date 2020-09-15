搶灘日式定食市場，香繼光集團衝刺「浮誇系」商機，代理的金子半之助明（16）日正式推出一次可以奢侈吃到帝王蟹及30公分穴子魚的「極上天丼」，要挑戰2020年最狂天丼的至上寶座，客單價更瞄準千元大關，力拚提高營收及獲利貢獻度。

香繼光表示，金子半之助因應秋季即將到來，看好去年「帝王蟹天丼」創下全台開賣首日短短兩小時完售，以及長年不敗的江戶前天丼持續好評。在今年9月組合起兩大豪華食材的「極上天丼」，不只可以吃的超滿足，單點附澎湖海菜味噌湯更1000元有找，就是要讓小資族用最划算的價錢吃到一次享有兩大人氣主食的奢華天丼。

香繼光表示，金子半之助嚴選智利進口頂級帝王蟹，蜿蜒曲折的智利南部海岸，非常適合帝王蟹的生長。屬於深海蟹類的帝王蟹多生長於深至300米，年均溫2-5℃的純凈海域，光是要長到可食用的成蟹，至少需要等待8-12年，足見其珍貴稀缺。碩大肥美的蟹腿肉，因生凍處理使得其肉質扎實彈牙、絲絲入扣。

而為了使老饕們方便食用，每日由職人炸手們一隻隻分解開殼，搭配金子半之助的經典美味，長達30公分的穴子魚，再搭配上經典的鳳尾蝦、干貝及魷魚海鮮炸、青龍、半熟玉子、海苔，及淋上秘傳百年的江戶前醬汁，要給饕客們沒有極限的美味饗宴。

價格方面，單點價只要999元，升級套餐優惠價只要1079元（原價1750元，相當於打61折，含一杯特調氣泡飲）。同時也推出鱈場蟹天丼，選用生長於潔淨的鄂霍次克海的頂級鱈場蟹，單點價只要760元，升級套餐優惠價只要840元(原價1350元，相當於打62折，含一杯特調氣泡飲)，客單價大幅提高。

(中時 )