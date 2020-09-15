台南大內區公所為了行銷大內之美，10月4日將在大內橋下曾文溪畔石子瀨水防汛道路，舉辦「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」。（台南大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內區公所為了行銷大內之美，10月4日將在大內橋下曾文溪畔石子瀨水防汛道路，舉辦「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」。（台南大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內橋下兩旁曾文溪畔甜根子草白色花綻放，大內區公所為了行銷大內之美，帶動觀光人潮，中秋連假最後一日10月4日將在大內橋下曾文溪畔石子瀨水防汛道路，舉辦「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，還有水果冰茶、酪梨精緻料理等美食免費品嘗。

大內區長李賢村表示，大內橋兩旁甜根子草已成為每年台南秋季最美的取景點及觀光亮點，為推廣「九月雪」自然美景，今年活動內容豐富，有樂團表演、氣球魔術秀、文創及農特市集、社區營造成果展，還有限量在地美食免費嘗、甜根子草手作DIY體驗、有獎徵答及打卡送好禮。

李賢村表示，當天將推出大內文史巡禮輕旅行活動，限額40名，將於9月21日上午9點開放線上報名。上午透過專業導覽人員帶領探訪在地古厝、神社等，並參觀南瀛天文館、月世界白堊地形及龍貓公車站彩繪村，下午回到曾文溪畔參加市集音樂會，欣賞花海、逛市集。

最難得的是，結合今年社造成果，由五星級台南晶英飯店主廚鄭安宏指導，推出在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，內有酪梨、木瓜、鳳梨、莿仔、葛鬱金等在地食材入菜的料理共10道，優惠價只要300元，夕陽西下之際，於曾文溪畔堤防享用浪漫的五星級美食，一次滿足視覺、聽覺及味覺饗宴。

此外，大內石子瀨社區長期推廣循環經濟，曾文溪畔甜根子草原本被視為雜草，只有花季時才會吸引人潮聚集觀賞，經過社區巧思，並與樹德科技大學、台南藝術大學合作，發展甜根子草手抄紙DIY，已成為社區參訪指定的體驗活動，吸引其他社區前來取經觀摩。

(中時 )