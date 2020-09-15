綠電題材夯！4大重電供應商該選哪一檔？

緣由：參加節目錄影時提到怎麼在電子科技股當道下選出傳統產業中的獲利者，其中提到以近期很熱門的綠電題材為例。在此契機下與各位讀者分享在綠電題材下，關於後端輸配電網(俗稱重電)供應商選擇的看法。老師對題材股的看法始終一致，題材終究是要回歸到獲利本質上，重點在獲利數字而不是題材，若題材無法帶動獲利數字提升那僅是假消息。

錄影談綠電概念族群。綠電族群為甚麼近期受到重視呢？二個原因：

1.政府公開宣示支持綠電轉換、

2.綠電導入比率是下一張代工門票。

圖文/股魚授權提供

盤面上綠電兩大族群重點不一樣：

-太陽能：放在晶片&材料供應

-風電：放在鋼構材料上

但這兩個族群有個共通的必要性廠商：電力系統整合。電力系統整合商，傳統上稱為「重電工程」。綠電發電後需要重電工程將電力發給用戶。我以太陽能為例，將整體的架構說明如圖：

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前端重點在材料、後端的重點在電網。而在台灣有所謂的四大重電商東元、士林、華城、中興電。在這一波綠電題材下各家公司均宣稱公司有承接到相關業務。但如我所常說的，宣稱與實際接到多少是兩回事，要真的下單才會有獲利數字呈現。這部分就回歸到營收數據是否增長。

在導入綠電後會有兩個更新重點。

1. 新綠能電場的電網系統建置

2. 台電原有舊電網更新

這不僅是大工程也是大筆的營收重點。而其中比較麻煩的台電電網的更新，這就不是普通的廠商可以承接的業務。須具備一定的工程實績與資本額。當然四大重電的主力範圍都不一樣，跟電網相關的首選為輸配電龍頭廠 1513中興電。

接到綠電工程案這件事情，並不是今天才發生的事情。在去年就已經陸續發包接案，所以在今年的重點則是看營收是否真有表現，我們將四大重電公司的累積營收與EPS表現放在一起看：

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很顯然在四家重電廠商中，僅有華城跟中興電的業績有成長的趨勢，東元跟士林則無顯著效果。這讓我們在選擇上收斂到二選一的程度。

既然是二選一，那就是財務體質比一比的時刻，我將兩家公司的EPS數據放在一起看比較快。基本上兩家公司近期股本都沒有膨脹的現象。也就說看EPS數據就可以了解一間公司的獲利數字的穩定度。

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數據上來看，是很明確的1513中興電在獲利的穩定度上遠高於華城加上中興電本身是輸配電的龍頭廠商。以我的習慣來看，自然是先挑龍頭廠且獲利數據穩定高的中興電。當然華成因為獲利的穩定度較低股價波動也比較高，抓高低點功力比較好的投資人要挑華城也不是不行，只是華城不符我的選股偏好。

結語

所以老師在這邊跟各位分享在節目中選股的背後邏輯。有時在節目中各位只是看到答案卻不明白所以然，這有點可惜。透過這次的公開案例來跟各位分享選股時的看法。

至於中興電為什麼在題材股被選中但卻未列入雲端監控表中，這是因為該產業的ROE數值較低不符合基礎要求，若該公司未來有機會站穩10%以上的ROE時自然會出現在監控清單內，現階段並不符合故未納入。

該公司目前股價正在反映題材利多，未來會持續上攻或是目前已是高點，這是沒人說得準的。有興趣的請自行深入評估財報數據估算合理價位。

本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)