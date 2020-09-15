「板根明月心」中秋夜烤專案於9月19日至10月11日推出，每組10人份。（大板根森林溫泉酒店提供）

烤肉的戶外場地有圓形劇場、花園及相思林烤肉區。（大板根森林溫泉酒店提供）

溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽泉，俗稱「美人湯」。（大板根森林溫泉酒店提供）

園區內展出平均身長2~8米大、中、小型的擬真恐龍，在大樹旁、水池裡、階梯邊、烤肉區出現。（黃采薇攝）

大板根森林園區擁有許多大型板根。（黃采薇攝）

大型戶外恐龍展延展至11月1日，趁著中秋連假到三峽大板根森林溫泉酒店泡湯、烤肉、看恐龍。業者表示，將於9月19日至10月11日推出「板根明月心」中秋夜烤專案，每組10人份—有4000、5000、6000元等3種烤肉菜單供選擇，烤肉的戶外場地有圓形劇場、花園及相思林烤肉區，場地使用時間為17：30至21：00，於大自然下烤肉賞月別有風味。

微涼初秋大板根針對住宿客戶推出1泊2食的「冬戀板根」住房專案，即日起至2021年2月10日止，2人成行，平日每人售價3100元起，包含雙人客房住宿乙晚、自助式早餐、晚餐各乙份（價值680元起，可選太子西餐廳套餐或中式佳餚）、免費入森林園區享芬多精、露天溫泉SPA，每房另贈溫泉焦糖爆玉米花，假日入住再贈溫泉美人皂乙個。

業者表示，溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽泉，俗稱「美人湯」泡完有健康養生、美白肌膚的療效，適合微涼初秋來住宿體驗。森林園區擁有許多大型板根，蔓生數百年以上的巨藤，動植物生態豐富，入住房客可自由參加生態導覽，加上「大板根．恐龍探索森林」展出20種以上平均身長2~8米大、中、小型的擬真恐龍，在大樹旁、水池裡、階梯邊、烤肉區出現，吼出聲又會擺動，此外，大板根將戶外遊戲區打造恐龍主題拍照專區，祭出此次特展探索恐龍門票不加價，入園森林加恐龍一票擁有僅250元。

(中時 )