國民黨發動反瘦肉精美豬食安公投，邀請民眾站出來反對蔡政府。被問到是否擔憂美方不滿，國民黨主席江啟臣今天接受廣播專訪表示，美豬、美牛屬於公共議題，若刻意講成反美，就是見縫插針、製造矛盾。

江啟臣強調，國民黨一向親美的，從二次大戰、自大陸遷來台灣、到馬英九執政時代都是如此，他認為，台美關係與兩岸關係不必然是零和關係，但民進黨要將兩岸關係處理成零和關係，這就是民進黨的問題。

江啟臣重申，美豬、美牛就是食安、民生議題，因此他決定交付人民公投決定，若是政治議題，可能就以政黨立場來決定該怎麼做，因此國民黨不會因為親美，就不顧國民健康或不讓人民有做決定的權利，反倒是民進黨逕自開放瘦肉精美豬進口，缺乏國會監督也剝奪人民做決定權利。

美國在台協會（AIT）日前邀外交國防委員會的國民黨立委餐敘，但因時間喬不攏，國民黨決定延後，持續協調中，江啟臣表示，現在還在約下次時間，國民黨會正面向AIT表達民眾意見。

(中時 )