一卡通公司搶進台鐵通路，明（16）日起臺鐵全台31個「台鐵便當」實體直營據點全面啟用一卡通支付服務，歡慶全台啟用，2020年9月16日起至10月15日期間推出嗶一卡通買「台鐵便當」全系列9折(每筆交易限折2個)，優惠達一個月，愛呷「台鐵便當」的民眾快去體驗一卡通支付的便利，並把握獨家優惠機會別錯過囉。

電子票證推行多年已深入民眾生活，除可以搭車、小額購物外，觀光景點購票、政府單位規費及醫療院所門診費納繳，甚至連數位學生證、政府單位社會福利卡及市民卡都可做整合便利民眾生活運用。一卡通近幾年積極拓展服務範圍，目前發卡量已超過2,700萬張，聯名卡發行量超過900萬張，除全台交通均可使用外，四大超商、全聯福利中心、美廉社、中油、餐飲等大型連鎖通路也已布建完成提供支付服務。

一卡通表示為提供臺鐵／高鐵旅客更便利的支付服務，105年即率先與-臺鐵高雄鐵路餐廳合作，於高雄鐵路餐廳直營店包含嘉義後站、高鐵台南站、高鐵左營站、新左營站、高雄站的「台鐵便當」販售處，試辦導入一卡通支付服務，今日再宣布擴及至全台各個實體「台鐵便當」直營據點，方便南來北往旅客使用一卡通購買便當。

使用一卡通付款，可縮短交易時間並省去找零錢不便，對趕車的通勤族及旅客來說，出門只要帶張一卡通，無論搭車或購物一卡就行。「台鐵便當」遠近馳名，全台每日賣約28,000個，除供應通勤族便利用餐，更是觀光客的最愛，而這次「台鐵便當」也少見的配合業者推出全系列便當9折優惠，相信將再掀起一波「台鐵便當」搶購熱潮。

此外，主打一秒完成一卡通支付的速PAY錶PRINCO Watch與臺鐵、一卡通異業合作，以臺鐵全新美學設計的「鳴日號」環島觀光列車為設計元素，搭載一卡通功能，推出鳴日號限定速PAY錶！只要手錶靠近感應處，即可自動扣款，從容刷卡進出車站或購物SO EASY！對通勤乘客及鐵道迷們來說極具實用性及收藏價值！

(中時 )