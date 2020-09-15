基隆德安交流道陡坡藏危機引地方罵聲四起。（議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆德安交流道陡坡藏危機引地方罵聲四起。（議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中山區的德安交流道，因上、下路口的路面坡度過陡，易造成車輛打滑等交通事故發生，因此自多年前就已經由高公局及市府交通處啟動嚴格管制，禁止砂石車、大貨車在此處行駛，但交通部高公局在進行評估後，竟宣布從9月起，將「入口閘道」開放大貨車通行，引發地方大批民眾罵聲連連，更有民眾說，每次行經該路口，看到有大型車輛駛過，自己都像是在賭命，膽戰心驚。

市議員張秉鈞指出，該路段在2014年11月7日時，曾發生一起預拌混凝車在下德安路交流道時，疑因速度過快翻車並直接衝撞民宅的嚴重交通意外，當時還波及到前市議員張錦煌的選舉宣傳車，造成混凝車及宣傳車2名駕駛因衝擊傷重死亡，雖然當時屋主剛好外出躲過一劫，但也讓地方人心惶惶。

張秉鈞說，當時為避免意外重演，便已嚴格禁止大貨車行駛，可是這次政府為讓大貨車方便，貿然開放行駛，實在有損公眾安危，他於15日邀集立法委員蔡適應及中山區4名議員前往會勘，並建請研議改善德安路口坡度與夾角，提供居民安全的交通與居住空間。

現場有60名居民手舉「反對開放大客貨車」標語前往陳情，一名鄭姓婦人指出，幾年前這個路段一段時間就會有大貨車發生翻覆，在禁止通行後，才將發生率歸零，但隨意開放就像未爆彈，令人恐懼。

對此，交通處長李綱指出，當初評估後，發現意外頻傳路段為交流道的「出口處」，但1日起，開放的路段僅有交流道的「入口處」，並是為避免大貨車在市區內亂竄，才決議從最近的交流道開放上高速公路，自始至終下交流道都沒有開放，但政府仍以民眾安全及需求為優先考量，將回復閘道全面管制，全面禁止大貨車上下該交流道。

(中時 )