大霈（李霈瑜）與金鐘獎緣分頗深，過去不只連續幾年以《水下三十米》入圍，去年也順利以該節目敲鐘，奪最佳生活風格節目主持人獎，今年更搭檔黃豪平接下金鐘紅毯主持，她笑稱老爸在加拿大知道當下超興奮，忍不住直呼：「太棒了，我就知道妳是個角兒（角色）！」加上她主演陳玉勳導演的電影《消失的情人節》近日上映，老爸特地飛回台灣，就是為了一睹女兒風采。

大霈表示：「爸爸14日剛好隔離結束，他總是提醒我，一定要端莊、優雅、大器，雖然他很相信我，但畢竟是女兒，他也很心疼。」她坦言老爸年初還希望自己能考飛行員，幸好今年許多工作找上門，算是對老爸交出成績單，「電影跟金鐘同時在這麼精采的9月發生，對我來說很有象徵意義，這麼多人願意相信我，願意給菜鳥機會，我真的很幸運，有了幸運要加倍努力」！

大霈與金鐘獎緣分頗深。（羅永銘攝）

大霈與黃豪平還特地找來黃子佼取經，對於紅毯主持最容易遇到的酸民留言，她認為，「不能太在意，很多前輩都提醒我，一定要有自己內心的節奏，豪平很好笑，去年買了去日本的機票，主持好當犒賞，不好則當避風頭，現在因疫情無法避風頭，只有面對了」。至於當天服裝尺度，她笑回：「不能這麼沒道德去搶入圍者的光，希望把焦點留給入圍者，會以深色為主。」她與黃豪平服裝將會有陰陽搭配的反差感，希望凸顯本屆金鐘越來越國際化，以及很多同性議題的特點。

大霈今年收穫滿滿。（羅永銘攝）

今年收穫滿滿的大霈，除了電影與金鐘紅毯主持，還有三立節目《匠紫也可以》第2季主持，以及公視將推出的戲劇《大債時代》，對於2020一整年的自我期許，她表示：「今年是很大心理素質挑戰的一年，包含幕前、幕後、外在、內在壓力，既想符合前輩期待做個好小孩，又不想失去自我，希望能更有智慧、更沉著，以及更從容自在。」

(中時 )