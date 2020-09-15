2020基隆特色美食節「揪一揪港味面具派對」將於在19日下午4點至晚上9點在正濱漁港色彩屋登場，基隆市府發言人沈詠珮15日指出，今年派對主題以「異國、面具」為主題打造異國氛圍，除推出基隆限定的「港味異國風」，更有主題套票等好康，市府邀請民眾在海港的微風吹拂下，隨著音樂瘋玩派對。

沈詠珮指出，活動將規劃不插電音樂會等精彩活動，更推出BBQ套票，民眾只要空手來，就可以享受漁港特色料理及漁產，她說，市集設有基隆特色美食與伴手禮攤位，還有燒烤自助區、面具彩繪以及DIY工作坊，除了可以搶先看到設置於正濱漁港周邊「潮藝術」作品，還可以感受那專屬於海港夜晚的特殊文化氣息。

產發處副處長鄭永陽指出，音樂會邀請吉他歌手陳韋翔、工具人the helper樂團、及基隆創作才子蔡宗翰等登場演出，副舞台區則由趙仲榮默劇魔術氣球秀，及原住民舞蹈團帶來精采演出，讓民眾盡情享受音樂及藝術帶來的盛宴，現場也有準備限量版手作DIY，包含體驗漁網杯袋、海水薯榔染布及手作一夜干等，可以親手製作專屬的基隆文創品，體驗海港技術，適合親子同樂。

市府表示，為維護現場交通狀況，市府將啟動周邊交通管制，從下午3點30分起至活動結束，民眾必須由社寮橋進入會場，而中正路通往正濱路的交叉路口及和一路2段與和平橋頭交接處等，都會設置管制點，民眾可以運用基隆市公車、台灣好行濱海奇基線、基隆客運等大眾運輸工具前往，多條路線可供選擇，既方便又可以避免遭遇塞車、停車的麻煩。

(中時 )