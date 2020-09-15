智創文教機構與中國信託慈善基金會合作推行向陽種子計畫，提供北區兒童之家院童補習機會，藉由院童學校放學後的時間到補習班加強課業，提升孩子課業方面的競爭力。（智創文教提供／姜霏桃園傳真）

桃園智創文教機構與中信慈善基金會合作推行向陽種子計畫，提供內政部北區兒童之家孩子學習的機會，今年是合作計畫的第10年，學生數量已超過上百位的學生，智創文教機構執行長張昆雄提到，期盼孩子不被現實拘束，提供他們翻轉的機會。

智創文教機構於2004年創立，深耕南崁教育學子長達16年，目前共有三間分校，2009年開始與中國信託慈善基金會合作，並在基金會的幫助之下推行向陽種子計畫，提供北區兒童之家院童補習機會，藉由院童學校放學後的時間到補習班加強課業，提升孩子課業方面的競爭力。

「教育最重要的精神就是鼓勵孩子不要放棄夢想」，張昆雄說，曾有位學生上課時一直悶悶不樂，也不見以往樂口常開的模樣，事後才知道原來當天他的父親過世了，令他心情萬分沮喪，張昆雄告訴孩子，爸爸從小陪伴的點滴將成為追逐夢想的動力，雖然無法改變過去的成長環境，但仍有機會因為努力而改變人生。孩子目前也如願至高中就讀，時常和老師分享在學校做的手工甜品，孩子逐步恢復的笑容，正是張昆雄持續努力的動力。

張昆雄感念孩子們因各種家庭因素來到兒童之家，他坦言「這不是他們能選擇的」，仍然期待孩子們抱持夢想，希望孩子不要因為環境因素而喪失追夢念頭。除了智創文教機構之外，中國信託慈善基金會及兒童之家的社工老師，也都竭盡全力用心陪伴孩子們成長，讓他們不被現實所拘束，張昆雄表示，未來也將會拓展慈善藍圖，讓更多孩子面對困境、勇敢向前。

(中時 )