中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因防疫有功，被視為民進黨台北市長熱門人選，陳時中日前被問及是否參選時指出，要先挺過防疫、食安、健保三支箭。不過，有網友分析，受到黨內因素、美豬議題，以及到處作秀不務正業等事情影響，他要勝選的機率變得很小。

一名網友在PTT上表示，他年初時就看出陳時中有參選台北市長的野心，且他認為以當時的環境而言，陳時中甚至有勝出的可能。不過，隨著時間變化，他認為，陳時中勝選機會很小了，並給出3點理由：

第一，黨內有人不喜歡陳時中，頻頻背刺。

第二，陳時中推醫材上限、調漲健保費都被打槍，還背了一個美豬的鍋，都是硬傷。

第三，抗疫遲未結束，陳時中想作秀一下，來個美食吃透透，演唱會唱透透，都會被抨擊不務正業。

其他網友也留言回應，「2022台北市長的選舉，蔣萬安宣佈參選後，就結束了」、「台北市長誰能贏章萬安」、「可是去年總統大選北市綠營還是贏不少歐」。

對於是否要參與2022年台北市長選舉，陳時中日前在政論節目中受訪時表示，自己有三支箭要挺過去，分別是防疫、食安、與健保，並指出不代表挺過挑戰後就要選，但後來他也鬆口透露時間，「應該說看明年第一季到第二季吧」。

(中時新聞網)