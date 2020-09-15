大園國中15日舉辦大園自造教育科技中心揭牌典禮，桃園市副市長李憲明及教育局長林明裕皆親自現場，桃園市議員徐其萬及游吾和也一同共襄盛舉。（姜霏攝）

桃園市大園自造教育科技中心為航空城第1所自造教育及科技中心，將帶動大園區、觀音區及新屋區中小學科技教育發展。大園自造教育及科技中心2019年開始建置，大園國中校長李培濟表示校方培養許多種子老師學習技術，再帶回學校教導學生。

北區輔導中心主持人張玉山表示，起初機器採購是最棘手的問題，需要以最低的價位購買到合乎課程所需的設備，同時教材開發也須以108課綱為基礎，但目前108課綱僅實施2年，學校都還在摸索階段，因此課程及教材的發展都需要師培單位共同協助，針對科技領域也會有專門老師偕同研發。

桃園市教育局透過整體評估規畫，依據桃園市科技教育的發展，設定具服務潛力的最佳地點，最終將桃園市第3所自造教育及科技中心地點訂定在大園國中，推廣沿海地區的科技教育，其中以數位製造、新興科技及綠色能源3間教室為主軸，李培濟說，目前合作的學校共有10所，但將持續推廣、擴大，期盼所有大園區、觀音區及新屋區中小學都能一同響應，帶動沿海地區的教育發展。

因大園國中綠色能源豐富，特別設置了能源廊道，透過風力發電、太陽能發電、水力發電等綠色能源模組，教導學生能瞭解綠色能源環保、無汙染且可再生的好處。同時搭配學校校定課程八年級環境教育，進行各項綠色能源教學，透過實作及體驗課程，讓學生了解能源得來不易，再利用中心各種節能介紹模組，讓學生進而學習節能減碳的重要，並落實於日常生活中。

(中時 )