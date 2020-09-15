永豐金控日前舉辦年度「公司治理講座」，邀集逾百名金控與子公司永豐銀行、證券、創投、租賃、投信等董監事及高階主管參與，共同建立核心文化。永豐金控表示，今(2020)年甫獲台灣上市公司治理評鑑第一級前5％肯定，亦首獲《天下》雜誌「天下企業公民獎」評選為大型企業組前50強，並連續第3年通過富時羅素（FTSE Russell）評鑑並列為「台灣永續指數成分股」，將持續建立良好公司治理制度、促進公司健全經營，以達永續發展之目標。

課程探討「2018年新公司法及其實務運用」與「洗錢防制與打擊資恐國際趨勢」二大面向；講座劉連煜教授1指出，公司法修訂聚焦扶植新創事業、創新鬆綁、電子化與國際化、加強企業社會責任及公司治理等5大面向；其中，首度明文規定企業應善盡社會責任、增進公共利益，此舉與去（2019）年8月由Amazon與Apple等近200家美國知名企業執行長共同簽署－營運目的非只考慮股東利益，也要兼顧客戶、環境、員工、供應商及社區利益的聲明立意相同，期許企業共同為ESG（環境、社會、治理）投入更豐富的資源。

公司治理部分，劉連煜教授表示，公司法修訂後已簡化董事提名程序，同時明訂包括持股過半股東可自行召集股東會等，提高運作透明度；擔任董事者面對經營實務時，不應以沒有實權、未出席董事會或不具相關專業等理由卸責，而應積極表達明確意見、詳實核對財務報表等，以善盡善良管理人注意與忠實義務。

講座朱立豪主任檢察官2分享洗防主題時則表示，犯罪起於人性且不可能滅絕，金融業應善用AI（Artificial Intelligence；人工智慧）等科技建立系統，有助洗防作業與傳承，但是即便加強認識客戶、蒐集資料，仍不易取得高品質數據並有其極限，因此妥善運用HI（Human Intelligence；人類智力）將扮演關鍵角色，進一步結合AI與HI才能真正提升洗防作業的效率。

同時，朱立豪主任檢察官表示，隨全球地緣政治衝突增溫，目標性金融制裁的動作更加頻繁，例如，近期美國已發布多起禁止外國人於其境內處分資產的案例；此外，亦有國際金融機構協助客戶處理金流時，其資金間接途經受制裁區域且未即時回報，遭受裁罰十數億美元，另有國際案例之裁罰，其中部分罰金更要求應由董事會報酬扣抵歸入後支付；因此，朱立豪建議，金融業經營管理階層應更加注意他國法律對於金融制裁的適用範圍，透過積極作為減低企業風險。

(中時 )