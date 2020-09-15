台灣之星今(15日)宣佈針對60歲以上樂齡族推出「O60樂齡」專屬方案 (1)終身月租$60單辦門號方案：以月租60元銅板價即可享受優質電信服務，不必擔心每月的帳單金額及綁約到期後突然漲價、也不需要煩惱換約問題，申辦一次就可以享有一輩子優惠。

其中，觀察到樂齡族群在語音通話仍有高度需求，且使用Line與親友聯繫、與孫子女視訊互動及瀏覽Facebook等即時通訊軟體的時數也持續提升，故此次在綁約期間內上網流量上直接提供3Mbps 輕速上網吃到飽，每月再送4G 不限速上網傳輸量3GB，並可享網內互打免費、網外＋市話最高60分鐘免費，不論是想上網或講電話都很夠用；另外，若想為爸媽添購生活3C用品，也可選擇(2)搭配手機／3C家電／購物金：台灣之星提供多樣化的商品選擇，搭配指定資費，月租只要$399起，SAMSUNG GalaxyA31、THOMSON 2.5L氣炸鍋、家樂福$3,000購物金等實用商品，即可免費帶回家。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，不同年齡／族群的電信需求及使用習慣都不一樣，沒有理由付一樣的錢，卻換來日常生活中根本用不到的服務，因此，台灣之星長期經營分眾市場，針對15歲以下孩童(U15)、25歲以下學生(U25)及60歲以上樂齡族(O60)的不同使用習慣，都設計了專屬的資費供消費者選擇，就是希望可以全方位滿足家戶中每一個不同年齡階段家人的日常行動通訊使用需求。

朱曉幸表示，高齡化將是未來社會的新常態，子女的生活經濟負擔只會增加不會減少，所以這次我們推出的方案不只可以讓長者輕鬆接軌數位生活，更為所有身負家庭重擔的子女們分擔經濟壓力，更省心、更省荷包，讓全家都可以輕鬆享受高品質的行動通訊生活！

(中時 )