老闆黃國輝20年前自西餐廳離職，父親建議他在黃成美店家前開間小吃攤販，黃國輝憑著西式好手藝創下了黃記義大利麵的招牌。（姜霏攝）

人來人往的南崁街上仍然能看到黃成美的招牌，約百年的歷史奠定了南崁街的基礎，同時也是南崁街上第一家商店。（姜霏攝）

桃園南崁街上黃成美商店已有百年的歷史，從日本時代經營到現在，歷經4代的傳承，雖現在沒有持續經營，但黃成美的招牌在南崁街上仍相當醒目，老闆黃國輝談起早期的輝煌年代，更笑言：「南崁街上的菸酒都是黃成美出貨的」。

黃成美商店自昭和6年開始經營，為南崁赫赫有名的雜貨店，販賣各式食品，包括水果、零食、肉品，各項民間小物都有販售，同時也是菸酒專賣店，南崁街上的各店家，需要菸酒商品時都是由黃成美商店送貨過去。黃國輝說，當年南崁街上都還是「石子路」，店家也不超過3戶，從十大建設之後開啟了南崁的新生命，人口不斷湧入，也帶來了不少商機。

64歲的黃國輝，已是黃成美商店第4代接手，20年前自西餐廳離職時，本想留在台北做生意，但父親提議在黃成美店家前擺攤子，擁有一手西式好手藝的黃國輝便開啟了義大利麵生意，黃國輝說，當時西式料理並不流行，因此剛開始販售時便有許多饕客前來品嚐，一晃眼即是20年，如今已吸引到許多再訪無數次的常客，奠定了黃記焗烤義大利麵的佳績。

黃國輝說，早期黃成美商店擁有2個半的大店面，事後便將店面販售給其他商家，現在的黃成美商店僅剩半個店面，且原本黃記義大利麵便是以外帶起家，直到黃成美商店沒有再經營時，才在店內擺放餐桌椅，提供內用的服務。

(中時 )