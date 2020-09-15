康友-KY驚爆掏空疑雲，外界質疑勤業眾信會計師涉嫌簽證不實財報，金管會調查進入最後階段。金管會主委黃天牧15日表示，目前證交所、證期局都在正在調閱原委任簽證會計師工作底稿，預計2020年10月初前就會有結果。金管會證期局官員則指出，若依證交法37條規定最重可撤銷其會計師簽證。

黃天牧指出，有關會計師責任釐清問題，目前正在處理中，預計10月初前就會有結果，再對外報告。是否會進一步處分，黃天牧指出，現在正請會計師陳述意見再作處理。黃天牧強調，證期局與證交所都有調閱會計師的工作底稿，會依工作底稿呈現的事實，依照程序，請對方表示意見。

康友-KY董事長黃文烈涉嫌財報不實並失聯，遭檢方通緝，康友公司也控告原委任的2位會計師涉嫌違反證交法不實簽證及刑法背信罪，而原所屬會計事務所勤業眾信（Deloitte）反駁指控不實，若造成事務所或會計師聲譽等損害，將保留法律追訴權。

金管會證期局副局長郭佳君晚間補充，目前已請會計師陳述意見，屆時將依證交法、會計師法來處理，其中證交法屬於行政處分，視情節輕重，處以警告、停止執行業務或撤銷2年內辦理簽證或撤銷簽證的核准等處分。

就證交法37條規定，會計師辦理財務報告的查核簽證，應經主管機關之核准；其準則，由主管機關定之。而會計師辦理簽證，發生錯誤或疏漏者，主管機關得視情節之輕重，處以：警告、停止其二年以內辦理證交法所定之簽證、撤銷簽證之核准。

一般來說，金管會請業者陳述意見，就意謂著依規定開鍘的可能性較高；因此，外界認為，金管會10月初將會對會計師開鍘。會計師若違規，金管會輕則會對所屬會計師事務所祭出罰鍰，重則會停業；且一旦釐清會計師有責任，就會依照會計師法，提報懲戒委員會。

(工商 )