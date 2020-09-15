上周全球股市的樂觀情緒，不但面臨科技股漲多拉回的壓力，還有疫苗研發不順與地緣政治的負面干擾而進入動盪。不過，上周亞洲主要股市的表現卻漲跌互見，其中，台灣、韓國、印度與菲律賓四地股市雖面臨外資賣超，卻有低接買盤而逆勢收紅，反觀馬來西亞和越南有外資買超幫襯，當地股市仍下跌坐收，足見亞股市場氛圍的詭譎。

根據統計，上週外資對東北亞股市雖然皆為淨流出，但金額卻相對有限，比如在大陸、台灣、韓國三地股市，外資在上週分別淨流出0.87億美元、0.66億美元與3.97億美元；即使是新冠疫情愈來愈嚴重、且與大陸有邊界紛爭的印度，外資對當地股市的淨流出的金額也僅為0.03億美元。

特別的是，雖然多數亞股面臨資金流出的壓力，但菲律賓股市單週大漲3.16％；台灣、韓國與印度股市則分別上漲0.30％、1.20％與1.29％，顯示就算面臨外資的壓力，但亞洲股市仍有相當動能和韌性。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，上周全球市場出現了不少負面消息，包括原本市場曾經期待最早開發的新冠疫苗，在進入第三階段試驗後竟發生了意外而導致試驗中斷；或美國科技股在上周大幅反彈一日之後又繼續下探；地緣紛擾也浮上檯面，如俄羅斯與歐洲之間，及大陸與印度在亞洲的邊界紛爭，這些消息面的因素都導致市場再次動盪。

林雅慧認為，雖然從整體經濟面數據來看，全球目前的製造業PMI指數還是維持擴張狀態，且服務業PMI指數業逐步走揚，但隨著各國股市評價面偏高、以及時序愈來愈接近美國總統大選，市場自然也開始容易受到各種消息面的影響。

從資產配置的角度來看，即將進入第四季，投資人最好做到均衡的配置資產，避免產業或持股集中所可能承受的波動風險。

林雅慧指出，對亞洲資產來說，大陸與印度的邊界紛爭可能會引發動盪，不過現在的資金環境相當充裕，還是有利於亞洲風險性資產的長期配置。最重要的是，在中美兩國競逐科技強權的格局下，亞洲科技產業聚落化的效應已逐步顯現，除了東北亞以外，就連東協與印度等價值型股票都有輪動的機會，可見對亞洲股票的投資人來說，與其聚焦單一產業或國家，不如以整體亞洲區域股票的方式來長線布局。

林雅慧指出，雖然近期市場動盪不安，股市的評價面也已偏高，但美國十年期公債殖利率仍只有0.6～0.7％，與2001年科技泡沫或2008年金融海嘯時期5％以上的水準相比，現在股票的殖利率仍大幅領先公債，可見資金長線仍會偏好風險性資產，成長型股票依舊有可觀的成長潛力。

(工商 )