台灣彩券在今（15）日推出兩款全新刮刮樂「無敵777」，4個頭獎300萬元，並將中獎倍數提高至3倍；「麻將」有5個頭獎200萬元，2款新品總獎項超過300萬個 總獎金逾14億元。

幸運數字「7」系列刮刮樂在全世界皆相當受歡迎，台灣彩券自96年以來陸續發行過面額100元「幸運777」、「超速777」、以及面額200元「超級777」等3款數字「7」系列刮刮樂。為了讓民眾增加豐富且多樣的刮獎樂趣，這回首次推出面額300元的「無敵777」，其中在「對幸運號碼」與「刮六中三」刮區中若刮出X3倍數符號，該局獎金立即變3倍，且獎金結構結合幸運數字「7」的倍數規劃2,100元、3,500元、4,200元等獎項，刮獎樂趣與中獎體驗同步升級。台彩表示，「無敵777」共有4個頭獎300萬元，總中獎率36％，超過12萬個1,400元（含）以上的獎項。

台彩指出，每張售價200元的「麻將」是最受歡迎的經典益智延長型遊戲。若「您的麻將」區同時刮出「中」、「發」、「白」麻將符號，即可獲得獎金1,000元，共有5個頭獎200萬元，超過16萬個1,000元(含)以上的獎項，總中獎率30.04％。

此外，「刮刮樂萬元現金週週抽」活動熱烈進行中，在「台灣彩券APP」成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就可參加萬元現金抽獎，每周抽出10名幸運兒。台彩表示，距離10月11日活動結束只剩不到一個月的時間，民眾趕緊把握刮刮樂難得的雙重中獎機會！

(工商 )