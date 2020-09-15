桃園觀音弘智畜牧場與合信畜牧場以飼養黑毛豬為主，獲得桃園市府與環保署的補助900萬元，完成了沼氣發電系統，為全國首座直立式保溫桶槽的厭氧槽。（姜霏攝）

桃園觀音弘智畜牧場與合信畜牧場是黑毛豬大戶，共飼養約5400頭黑毛豬，今年與宇陽能源科技公司合作完成了沼氣發電系統，預估發電量為1203度，每日沼氣轉綠電可提供80家戶使用，且每年可減少3700公噸的二氧化碳排放量，大幅降低環境傷害。

宇陽能源科技公司總經理方耀華提到，直立式保溫桶槽的厭氧槽是獨家專利，也是全台目前唯一一座，同時沼氣蒐集量是全世界最高的，起初與豬農接洽時雖碰到經費上的瓶頸，豬農也對效能保有疑慮，但是經過案例的檢討與溝通，順利完成這項規畫並在今年開始正式啟用，方耀華說，雲林及屏東也都正在建置沼氣發電系統，預計今年底會全數完工。

弘智畜牧場長蔡弘智說，黑毛豬的食物來源是廚餘，一般豬的食物是飼料，因此糞便上的質量與成分相距甚遠，處理方式也相對不同，以往沼氣發電都是以一般豬為主，這次有宇陽能源技術上的支持，才能完成這項不容易的發電系統，蔡弘智坦言，長遠來看這系統是絕對必要的，以超前部署的概念領先完成規畫，對環境也能減低不少負擔。

環保局長呂理德表示，該畜牧場2019年申請通過沼液沼渣作為農地肥分使用，翻轉畜牧廢水入田成為農作物肥分，有效解決臭味及廢水問題，降低農民對化學肥料的依賴與使用，而產生之沼渣與糞渣等有機廢棄物，經混拌後成為蚯蚓的食物來源，蚓糞可作為肥料或土壤改良劑使用，減少土傳病害使農作物不易染病，達到綠色生態循環再利用。

(中時 )