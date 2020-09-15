桃園市大園區1名4歲的康姓男童，於14日下午獨自出門要去找正在上班的媽媽，但男童年紀還小，走沒多久就迷路，民眾看見他在街頭大哭，將他帶到里長辦公室並報警請求協助。警方獲報後帶著男童挨家挨戶詢問，總算順利找到他的住處，將他平安護送返家。

大園警分局三菓派出所於14日下午接獲轄內里長報案，稱有1名迷路的男童被民眾帶到里辦公室，請警方幫忙找家屬，警方獲報後趕緊到場協助，但男童年紀太小又不斷哭著說要找媽媽，言語表達不清，員警研判他應該住在附近，於是帶著他挨家挨戶詢問，最後在鄰居的指引及男童的描述之下，總算找到男童的住處。

員警將男童帶上樓後，發現住家大門鎖著，敲門也無人回應，但透過門縫能看到男童的弟弟在門口玩耍，經員警的耐心引導，男童弟弟順利將門打開。員警進屋後發現男童父親在客廳熟睡，於是將他叫醒，男童父親一睜開眼看到警察站在屋內還嚇了一跳，經員警說明後才終於恍然大悟。

男童父親表示，自己是做大夜班工作，白天時段幾乎都在補眠，而太太則是外出工作，原本兒子們都在客廳玩耍，沒想到大兒子會趁他熟睡時偷跑出門，所幸路上遇到熱心的民眾及員警提供協助，才讓兒子得以平安返家，以後會多加注意兒子的狀況，不會再讓他偷跑出門。

(中時 )