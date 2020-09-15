做愛讓人愉悅，但性也經常是壓力的來源，比方很多男性會擔心自己不夠持久，到底愛愛要持續多久才算正常？

做愛時間不要太短，也不要太長，要恰到好處。時間太短，男性會擔心女伴不盡興，或給自己差評；太長，女性會覺得不舒服。但多久是太短？多久是太長？這是個千古不變、困擾很多人的問題。

為什麼說它是個千古不變的問題呢？因為它沒有唯一正確的答案。那麼對大多數人來說，一次典型的性愛會持續多長時間？根據保險套公司SKYN最近對2,000名成年人的調查，他們平均做愛的時間是28分鐘。

愛愛持續多久才算正常？性學專家答案讓人訝異 (圖／pixabay)

平均做愛28分鐘？性治療師：高估了

看到這個數字，可能很多人要崩潰了，28分鐘？那麼久？美國著名的性治療師李奇曼（Holly Richmond）指出，根據她的研究，28分鐘這個數字顯然太高了。她指出，平均而言，絕大多數人愛愛的時間，落在9～12分鐘這個區間。

李奇曼指出，上述調查得出28分鐘這個數字，可能是因為這項調查，受訪的人大多把前戲算在內。

情趣用品業者Lovehoney先前進行的一項調查，可能比SKYN的調查接近現實。Lovehoney針對對4,400名客戶進行調查，發現對於大多數異性戀夫婦而言，性愛平均持續19分鐘，其中包括10分鐘的前戲和9分鐘的實際性交。

在性生活裡 無所謂正不正常

如果你擔心自己的性生活是不是「正常」，李奇曼指出：「在性生活中，其實沒有什麼正不正常。性是如此多樣，每個人都不相同。我希望大家有一個正確的認知，那就是，就跟你的長相一樣，每個人都是獨一無二的，你的性生活，也是獨一無二的，把自己拿來跟相關的調查比較，是沒有意義的。」

除此之外，她指出，別被A片騙了。色情影片裡的明星，個個都像「性愛奧林匹克運動員」似的久戰不衰，好像可以永遠堅持下去，但「現實生活根本不是這樣，」李奇曼說。

做愛時間長短不是問題 事後身心狀態才是重點

「重要的是你對性生活感到滿意，」田納西大學醫學博士韋德斯博恩Deborah Weatherspoon表示：「你和你的伴侶在每次做愛結束時都感到放鬆和心靈緊密聯繫，這才是最重要的，至於做愛持續多長時間都沒關係。」

「我其實很贊成速戰速決，特別是有年幼子女或工作忙碌疲憊的夫妻，根本不用在意時間長短。」韋德斯博恩醫師說，但是如果你真的覺得和伴侶的做愛時間太短而且事後讓你覺得不滿，她建議你和伴侶討論，稍微改變一下常規，譬如在親密時加進一些情色的元素，只要兩人都可以接受，「沒有什麼是不能嚐試、不能越矩的。」

每個人的性都不一樣，重要的是你是不是樂在其中，而不是和一些所謂的平均值做比較，來點不同的實驗，不會傷害任何人。誰知道，也許你會發現你和你的伴侶喜歡放慢速度或加快速度。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時新聞網)