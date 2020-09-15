為了響應地方創生與青農返鄉，國立政治大學與行政院農委會水土保持局台北分局、茶業改良場合作，共同推動「大台北茶路」計畫。政大號召校友籌組「50＋1社會企業」，以50位消費者支持1戶農家的方式，協助產品銷售與農事體驗，振興大文山地區的在地茶產業。

政治大學15日舉行「回鄉青農的一畝茶──50＋1作夥來相挺」記者會，現場簽署「大文山茶文化復興跨域策略聯盟」與「支持大文山茶文化與產業推動」，並邀請產、官、學共襄盛舉。

木柵地區自古以鐵觀音茶聞名，與鄰近深坑、石碇、坪林及新店泛稱「大文山區」，文山包種茶更是名聞遐邇。「政大後面這座山（指南山）是茶的聖山！」政大校長郭明政表示，政大位於台灣重要的茶區周邊，因此必須擔起茶文化復興的責任。政大EMBA校友會理事楊永方表示全力支持，希望透過校友的力量支持社會企業，為環境盡一份心力。

「做好農安、食安、環安『三安』，農業友善循環從茶產業開始！」茶業改良場場長蘇宗振表示，未來將致力減少農藥，茶改場也將推廣離地的製茶方式，提升衛生安全與品質。

行政院農委會水土保持局台北分局長簡俊發表示，水保局後續也將持續與茶改場合作策劃，期盼在政大梅園建立茶文化教育場所，和政大繼續推廣茶文化。大文山是茶業重要的地標，水保局願意做整合與協助的平台，並與不同組織和部門合作，以擴展可能性。

政大並推出由坪林及木柵青農之鐵觀音及包種茶組成的「大文山茶靚茶禮盒」，期盼帶動年輕人喝茶的風氣，首波限量生產1800組，政大校友服務中心率先認購500組，以行動支持青農。

(旺報 )