讀賣巨人隊今（15）日在東京巨蛋主場迎戰阪神虎隊，終場以6比3獲勝，最近8連勝，且在中央聯盟領先第2名阪神隊已有10.5場勝差，封王魔術數字M38正式點燈，而例行賽還有48場，可見巨人的戰力超出其他各隊一截。

巨人隊先發投手菅野智之先發6局，被敲7支安打，含2發全壘打，都是被阪神隊第1棒近本光司擊出，但都是陽春全壘打，損害降至最低。不過近本此役3安打猛打賞，跑回3分，讓菅野相當頭痛。

菅野投完6局用了100球，原本阪神還以3比2領先，但6局下巨人反攻，擊出5支安打、攻下3分大局，反而以5比3逆轉超前，菅野由敗投候選人解套，並取得勝投資格。7局起教練團啟用牛棚，高梨雄平、大竹寬、德拉羅沙各投1局無失分，終場巨人則以6比3獲勝。菅野拿下勝投，高梨、大竹各有1次中繼成功，德拉羅沙第13次救援成功。

菅野智之戰績11勝0敗、自責分率1.64，自球隊開幕戰起11連勝，追平1938年白俄投手須田博（Victor Starffin）的紀錄，下一戰就有機會打破。如果只算開季連勝，而非球隊開幕戰投手，崛內恆夫曾寫下13連勝紀錄。

(中時 )