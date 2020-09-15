前總統府發言人丁允恭，日前遭前女友爆劈腿多女、逼墮胎、在辦公室幹出荒唐事後，今天則有知名農業部落客爆料，他和丁允恭之間的共同友人近日要他閉嘴，不要再爆料丁允恭的事情，並警告「我盡我的責任了，你好自為之，不要弄到家破人亡」，讓該網友忍無可忍決定爆料。

有數萬人追蹤且有藍勾勾認證的臉書粉專「Lin bay好油」今天貼文爆料，「丁允恭看來不止才幹過人，而且手段驚人，這幾天在想要不要隱忍就算了，但這些人都敢囂張到這樣，我這樣隱忍，不止是我還有更多的人會被欺負」。

粉專解釋，「上星期六晚上，收到一個警告，警告我不要再對丁允恭的事情爆料，然後留下這樣的一句話。『我盡我的責任了，你好自為之，不要弄到家破人亡』，來對我講這種話的人，是我跟丁允恭的共同朋友，是不是丁的指使，這我就不知道了」。他說「最近有關丁允恭的料都是我爆的，所以來警告我閉嘴」。

粉專並附上朱學恒臉書貼文截圖，並表示「丁允恭有什麼料？認識我的人都很清楚我不抽煙，不抽雪茄，至於什麼內湖的雪茄吧，我根本沒有去過，這個人去跟朱學恆爆料，又甘我毛事？」，粉專感嘆，人在江湖飄，哪有不挨刀，經營粉絲團多年，當然有時候會有一些爭議，甚至是被告，但「真的從來沒有遇過那麼囂張的，說你爆料就是你爆料，然後用『家破人亡』四個字來警告你」。

粉專也感嘆，「或許就像人家講的，只是暫時下去，之後沒多久就復出了，所以才敢這樣恣意妄為吧？」。

「雲林菜農」林佳新也在臉書轉貼此文，並表示，「好友不怕我們怕啥？知道這事後，反而覺得自己『孬種』，對的事就該這樣堅持，丁允恭你們好友囂張跋扈到目無法紀」。

臉書粉專「Lin bay好油」。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)