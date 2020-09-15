由於大陸涉及強迫勞動生產，侵犯新疆地區少數民族人權，美國今(15)日宣布將禁止由新疆地區特定製造商生產的棉花、紡織品等產品銷往美國，因此，台廠南紡將可望獲得轉單效益，成此波美國制裁大陸棉製產品下的最大受惠者。

路透報導，美國政府宣布，將禁止進口新疆特定製造商生產的美髮製品、棉花、計算機部件及紡織品，新一輪禁令旨在打擊中國對維吾爾族穆斯林進行強迫勞動所製成的產品進入美國，屆時將採用「暫扣令」(withhold release orders) 的形式進行。

報導指出，中國的棉花產量約佔全球全球棉花供應量的25%，其中新疆棉更佔中國棉產量的85%。

國內棉紡大廠南紡總經理王立範曾在日前表示，美國制裁新疆棉，將直接影響大陸棉紡廠，品牌廠可能會直接轉移生產供應鏈，以避開禁令風險，非大陸的棉紡廠都將受惠，其中南紡原料主要採用美國棉，小部分是印度棉，且產地集中越南，可因此直接受惠。

除南紡外，大東近年也將棉紡重心移往越南，也可望成為此波美陸紛爭下的受益者；此外，利華雖然以綿羊毛的毛紡為主，但公司認為，新疆棉遭禁，部分純棉紡需求將轉為混紡，對該公司也是一大利多。

(中時新聞網)