南投縣長林明溱（左三），關心兒童行的安全。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

根據交通部統計，近3年全國12歲以下兒童，有2萬多人因交通事故傷亡！ 配合交通部訂定9月第3周為交通安全週，南投縣長林明溱，15日捐零錢響應靖娟基金會「捐捐小銅板，兒童安全返」活動，還到南投市平和國小擔任導護志工及交通安全宣導大使，強化學童交通安全觀念。

交通事故發生地點有6成在路口，兒童傷亡兩大主因是穿越道路、及忽然衝進道路。靖娟基金會致力將兒童交通安全教育，並與全家便利商店合作「捐捐小銅板，孩童安全返」募集善款，林明溱關心兒童權益，所以收到靖娟基金會來信邀請，就親自到全家投下零錢，希望拋磚引玉，讓大眾關注交通安全議題，守護孩子的交通安全。

林明溱隨後由新聞及行政處長林琦瑜陪同，前往平和國小，穿上反光背心變身為導護志工，提醒學童過馬路前，要左看右看再左看，注意來車動向與速度，確認安全後再舉起手快步走；同時向等待接送孩子的家長，宣導通過路口要慢、看、停！

林明溱表示，南投縣近3年累計734位兒童，因交通事故傷亡，因此，除了汽機車駕駛要停讓行人，透過交通安全教育可以讓兒童學習如何避開危險，保護自己。

此外，林明溱說，今年全台已有7名兒童，因受虐或不當對待死亡！兒虐成因多數伴隨著父母失業、吸毒、酗酒、離婚等危機，因父母不勝壓力負荷，轉向子女施暴發洩，造成無法挽回的憾事，令人痛心！特別是6歲以下兒童受虐，往往不易被發現，希望厝邊頭尾發現虐童時，即時通報「113」保護專線，一起保護孩子。

平和國小校長張文馨說，感謝縣長帶頭示範，宣導國人重視兒童交通安全，平和國小長期堅持讓小朋友戴醒目的黃帽，防疫期間更鼓勵學童戴口罩，兼顧交通安全和防疫保障，也感謝交通義工保護小朋友平安上放學。

(中時 )